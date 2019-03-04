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В Витебске мужчина убил сожительницу в ходе ссоры

04 марта 2019 13:11
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Новости Беларуси. По факту жестокого убийства женщины в Витебске возбуждено уголовное дело.  

По информации УСК по Витебской области, устанавливаются обстоятельства происшествия.  

Днем второго марта 59-летний мужчина в ходе ссоры нанес множество ударов своей сожительнице – 51-летней женщине. В результате произошедшего она получила телесные повреждения и скончалась.  

Устанавливаются обстоятельства и мотив преступления. Было осмотрено место происшествия, изъяты вещественные доказательства. Назначен ряд экспертиз.  

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».  

Подозреваемый мужчина ранее не был судим, нигде не работал.  

Продолжается расследование.  

В конце февраля в Березинском районе был задержан подозреваемый в убийстве пожилых супругов (читать далее).  

# Убийство # происшествия

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