В Витебске мужчина убил сожительницу в ходе ссоры

Новости Беларуси. По факту жестокого убийства женщины в Витебске возбуждено уголовное дело.

По информации УСК по Витебской области, устанавливаются обстоятельства происшествия.

Днем второго марта 59-летний мужчина в ходе ссоры нанес множество ударов своей сожительнице – 51-летней женщине. В результате произошедшего она получила телесные повреждения и скончалась.

Устанавливаются обстоятельства и мотив преступления. Было осмотрено место происшествия, изъяты вещественные доказательства. Назначен ряд экспертиз.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Подозреваемый мужчина ранее не был судим, нигде не работал.

Продолжается расследование.