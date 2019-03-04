В Витебске мужчина убил сожительницу в ходе ссоры

Новости Беларуси. По факту жестокого убийства женщины в Витебске возбуждено уголовное дело.
По информации УСК по Витебской области, устанавливаются обстоятельства происшествия.
Днем второго марта 59-летний мужчина в ходе ссоры нанес множество ударов своей сожительнице – 51-летней женщине. В результате произошедшего она получила телесные повреждения и скончалась.
Устанавливаются обстоятельства и мотив преступления. Было осмотрено место происшествия, изъяты вещественные доказательства. Назначен ряд экспертиз.
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
Подозреваемый мужчина ранее не был судим, нигде не работал.
Продолжается расследование.
В конце февраля в Березинском районе был задержан подозреваемый в убийстве пожилых супругов (читать далее).