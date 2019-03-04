11 автомобилей попали в ДТП под Пуховичами

Новости Беларуси. Сложная дорожная обстановка сложилась на трассе М-5, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за аварии здесь затруднено движение в сторону Минска.

Сообщается, что ДТП спровоцировал микроавтобус. По непонятным пока причинам он опрокинулся, в результате чего в дорожном конфликте оказались еще 11 автомобилей.