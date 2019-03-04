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11 автомобилей попали в ДТП под Пуховичами

04 марта 2019 07:36
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Новости Беларуси. Сложная дорожная обстановка сложилась на трассе М-5, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

11 автомобилей попали в ДТП под Пуховичами-1

Из-за аварии здесь затруднено движение в сторону Минска.

Сообщается, что ДТП спровоцировал микроавтобус. По непонятным пока причинам он опрокинулся, в результате чего в дорожном конфликте оказались еще 11 автомобилей.

11 автомобилей попали в ДТП под Пуховичами-4

ДТП произошло в районе Пуховичей. В ГАИ уточнили, что движение организовано по встречной полосе.

Пострадавших нет. Обстоятельства выясняются.

11 автомобилей попали в ДТП под Пуховичами-7

# Авария в Минской области # происшествия # Фотофакт

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