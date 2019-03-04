Суд Московского района вынес приговор в отношении главного редактора информационного портала

Новости Беларуси. Главный редактор «Тут Бай Медиа» Марина Золотова признана виновной в бездействии должностного лица, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Приговор 4 марта оглашён в суде Московского района Минска.

В качестве наказания ей назначен штраф в размере более 7,5 тысячи рублей. Напомним, Марине Золотовой было предъявлено обвинение по статье уголовного кодекса. По версии следствия, являясь должностным лицом, она умышленно не заключала договор с Белорусским телеграфным агентством на оказание информационных услуг и при этом знала, что её подчинённые пользуются чужими паролями.