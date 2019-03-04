Восемь пожаров произошло в Минской области за выходные

Новости Беларуси. Два человека погибли на пожарах в Минской области. Всего за выходные произошло восемь возгораний, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. Два человека погибли на пожарах в Минской области. Всего за выходные произошло восемь возгораний, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
В Логойском районе пожар возник в жилом здании, погибла пенсионерка. Хозяин дома смог самостоятельно покинуть помещение. Огнем повреждена кровля, стены, мебель.
А в Вилейском районе обошлось без жертв. Сотрудники МЧС спасли 23 телят. Огнем полностью уничтожена крыша молочно-товарной фермы. Причины пожаров выясняются.