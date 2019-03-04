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Восемь пожаров произошло в Минской области за выходные

04 марта 2019 18:15
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Новости Беларуси. Два человека погибли на пожарах в Минской области. Всего за выходные произошло восемь возгораний, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Восемь пожаров произошло в Минской области за выходные-1

В Логойском районе пожар возник в жилом здании, погибла пенсионерка. Хозяин дома смог самостоятельно покинуть помещение. Огнем повреждена кровля, стены, мебель.

А в Вилейском районе обошлось без жертв. Сотрудники МЧС спасли 23 телят. Огнем полностью уничтожена крыша молочно-товарной фермы. Причины пожаров выясняются.

Восемь пожаров произошло в Минской области за выходные-4

Восемь пожаров произошло в Минской области за выходные-6

# Пожар в Минской области # происшествия # Фотофакт

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