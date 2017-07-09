100 растерзанных домашних птиц нашла дачница в Мозыре: комментарий инспектора природоохраны

Новости Беларуси. Мозыряне винят чупакабру в гибели сотни домашних птиц. Всего за ночь дачники лишились почти всего поголовья кур и уток. Бойню, которую устроил таинственный ночной гость, люди вспоминают с ужасом и теперь бояться оставаться на ночь в собственном доме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эта дачная усадьба пережила настоящее нашествие. Еще совсем недавно на этом птичьем дворе кипела бурная жизнь, но всего за ночь погибли более 100 птиц. Причем ни одна из них не была съедена.

На первый взгляд неприступный глухой двухметровый забор с цементным фундаментом для ночного гостя оказался не помехой.



Светлана Цирельчук:

Это ужасающая картина. Там утка лежала, там, там. Наверно, целая стая была этих зверей, потому что один такого сделать не смог бы.

Светлана Цирельчук не скрывает эмоций. Свой дом она уже не считает своей крепостью. Слишком сильное впечатление от усыпанного мертвыми птицами участка. Зверь убивал, крушил и ломал. Металлические сетки буквально превращены в мочало.

Светлана Цирельчук:

Там, наверно, лапы огромные и киптюры большие, чтобы все это разодрать с такой силой, зверством. Ну ладно, разодрал одну клетку, а зачем вторую? А зачем еще две? Всех покусать, в кучу сложить и кровь выпить.

Обескровленными Светлана обнаружила полсотни бройлеров и столько же уток. Теплицы были перерыты, а земля покрыта сотнями следов. Похожие Светлана обнаружила в интернете: криптозоологи называют существо, оставляющее такой след – чупакаброй. Любители мистики и нетривиальных ответов несколько лет назад уже пытались поймать ее в Беларуси.



Светлана Цирельчук:

Зверь, наверное, шел на задних лапах.

Опытные охотники уверяют: среди обитателей белорусских лесов есть не менее кровожадный зверь, чем мексиканская чупакабра.



Дмитрий Цык, государственный инспектор Мозырской межрайонной Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь:

В силу своей практики я больше склоняюсь к тому, что этот вред причинил лесной хорек. Являясь хищником достаточно агрессивным и дерзким, он осознает, что добычу он свою не вытянет и съесть не сможет, но все равно, основываясь на инстинктах, способен убить достаточное количество птиц.