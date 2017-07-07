Кадры оперативной съемки: при получении взятки задержан замгендиректора БелАЗа

Задержаны также начальник бюро и экономист БелАЗа. Они тоже получали взятки в виде «благодарности», размер которой зависел от суммы сделки.

Представитель фирмы, у которой по завышенным ценам приобретался металл, передал ему 1200 долларов.

Новости Беларуси. Криминальную схему закупки металла для БелАЗа пресекли правоохранители. С поличным задержан заместитель генерального директора холдинга, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юрий Ткачук, начальник отдела Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Республики Беларусь:

В настоящее время по материалам ГУБОП задержаны 6 представителей организованной группы. Это трое должностных лиц БелАЗа. В отношении их возбуждено уголовное дело по статье 430 Уголовного кодекса Республики Беларусь, за которую предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

А также 3 представителей коммерческой структуры, которые участвовали в коррупционной схеме.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий был наложен арест на 6 автомобилей премиум-класса, материальные ценности, денежные средства, а также 7 объектов недвижимости.

Незаконная схема действовала с осени 2016 года. За это время автогиганту был нанесен материальный ущерб в особо крупном размере.