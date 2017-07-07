Прямой эфир

СК: гражданин США погиб в Минске в результате несчастного случая

07 июля 2017 15:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Беларусь гражданин США прибыл на чемпионат по пауэрлифтингу.

Тело мужчины около полуночи 12 июня обнаружили на крыше бара одного из гостиничных комплексов Минска. Мужчине было 36 лет.

Как рассказали в Следственном комитете, «в ходе осмотра и проведения проверочных мероприятий выяснилось, что один из постояльцев гостиницы вылез через окно номера на улицу (балкон отсутствовал), после чего упал с парапета десятого этажа».

Юлия Гончарова, официальный представитель Следственного комитета Республики Беларусь:
Следователи опросили весь персонал гостиничного комплекса, который работал в указанные сутки.  По предварительным данным эксперта ГКСЭ, смерть мужчины наступила в результате травм, характерных для падения с высоты, иных повреждений не выявлено. Полученная следствием информация позволяет говорить о том, что гибель мужчины не содержит признаков криминального характера и является несчастным случаем.

# происшествия # Несчастный случай # Юлия Гончарова

Другие новости рубрики

Все новости
Хозяйке собаки, которая загрызла лебедя в Витебске, выписали штраф в 1953 рубля
06 июля 2017 20:34

Хозяйке собаки, которая загрызла лебедя в Витебске, выписали штраф в 1953 рубля

Оперативная съемка: задержаны белорусы, которые хотели на мотодельтапланах отправить в Латвию сигареты
06 июля 2017 17:09

Оперативная съемка: задержаны белорусы, которые хотели на мотодельтапланах отправить в Латвию сигареты

Максим приехал погостить в Лепель к бабушке и погиб: 11-летнего мальчика засыпало грунтом
05 июля 2017 20:00

Максим приехал погостить в Лепель к бабушке и погиб: 11-летнего мальчика засыпало грунтом