СК: гражданин США погиб в Минске в результате несчастного случая

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Тело мужчины около полуночи 12 июня обнаружили на крыше бара одного из гостиничных комплексов Минска. Мужчине было 36 лет.

Как рассказали в Следственном комитете, «в ходе осмотра и проведения проверочных мероприятий выяснилось, что один из постояльцев гостиницы вылез через окно номера на улицу (балкон отсутствовал), после чего упал с парапета десятого этажа».



Юлия Гончарова, официальный представитель Следственного комитета Республики Беларусь:

Следователи опросили весь персонал гостиничного комплекса, который работал в указанные сутки. По предварительным данным эксперта ГКСЭ, смерть мужчины наступила в результате травм, характерных для падения с высоты, иных повреждений не выявлено. Полученная следствием информация позволяет говорить о том, что гибель мужчины не содержит признаков криминального характера и является несчастным случаем.