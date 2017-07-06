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Хозяйке собаки, которая загрызла лебедя в Витебске, выписали штраф в 1953 рубля

06 июля 2017 20:34
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Новости Беларуси. Под Витебском домашний пес загрыз лебедя. Случай беспрецедентный. Обычно жертвами собак становятся куры, утки и коты. К несчастью, иногда даже и сами люди, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Но о том, чтобы собака напала на лебедя, птицу осторожную и крупную, мало кто слышал.

Отвечать за пса придется его хозяйке.

Хозяйке собаки, которая загрызла лебедя в Витебске, выписали штраф в 1953 рубля-1

Анастасия Бут, СТВ:
Небольшой водоем был любимым местом белого лебедя. Он прилетал сюда с Туловского озера (оно расположено неподалеку) в те дни, когда там было слишком многолюдно и шумно. И уж никак не могла птица ожидать, что это тихое и спокойное место может таить опасность.

Место действия – пожарный водоем. Именно здесь хозяйка выгуливала собаку, без поводка и намордника.

В какой-то момент у пса включились охотничьи инстинкты, и он бросился в воду. Уже позже эксперты установили, что лебедь погиб от кусано-рваной раны.

Хозяйке собаки, которая загрызла лебедя в Витебске, выписали штраф в 1953 рубля-4

Наталья Борисенко, старший помощник прокурора Витебского района:
Подобного рода иски в судебной практике встречаются очень редко. В Витебском районе это первый случай.

Решением суда Витебского района ущерб, причиненный окружающей среде, взыскан с владелицы собаки в размере 1953 рубля.

Пес не просто загрыз лебедя, но и обрек всю его семью на гибель. Супруга белоснежной птицы и их детки не смогли пережить потери. Такая она, лебединая верность. За нее, правда, к ответственности никого не привлечешь.

Хозяйке собаки, которая загрызла лебедя в Витебске, выписали штраф в 1953 рубля-7

Виктор Воронцов, заместитель председателя Витебской областной организации Белорусского общества охотников и рыболовов:
Не охотничий вид, с недавних пор выведена из «Красной книги». Но все равно она относится к природоохранному статусу, поскольку ее численность еще не слишком высока. В начале XX века она была практически полностью истреблена.

И с тех пор, путем переселения из стран Польши, Литвы, Латвии, она потихоньку переселилась к нам.

По подсчетам экспертов, лебедей в Беларуси не более 900 пар, а вот домашних животных сотни тысяч. И любой пес должен выгуливаться на поводке.

Анастасия Бут:
Согласно правилам, выгуливать собаку необходимо на коротком поводке. Если пес в холке более 25 сантиметров – еще и в наморднике. Но главное помнить: чтобы не натворил домашний питомец, отвечать за него по закону будет человек.

# происшествия # Правила содержания домашних животных # Фотофакт # Анастасия Бут # Наталья Борисенко # Виктор Воронцов

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