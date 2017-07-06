Хозяйке собаки, которая загрызла лебедя в Витебске, выписали штраф в 1953 рубля

Новости Беларуси. Под Витебском домашний пес загрыз лебедя. Случай беспрецедентный. Обычно жертвами собак становятся куры, утки и коты. К несчастью, иногда даже и сами люди, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но о том, чтобы собака напала на лебедя, птицу осторожную и крупную, мало кто слышал. Отвечать за пса придется его хозяйке.

Анастасия Бут, СТВ:

Небольшой водоем был любимым местом белого лебедя. Он прилетал сюда с Туловского озера (оно расположено неподалеку) в те дни, когда там было слишком многолюдно и шумно. И уж никак не могла птица ожидать, что это тихое и спокойное место может таить опасность. Место действия – пожарный водоем. Именно здесь хозяйка выгуливала собаку, без поводка и намордника. В какой-то момент у пса включились охотничьи инстинкты, и он бросился в воду. Уже позже эксперты установили, что лебедь погиб от кусано-рваной раны.

Наталья Борисенко, старший помощник прокурора Витебского района:

Подобного рода иски в судебной практике встречаются очень редко. В Витебском районе это первый случай. Решением суда Витебского района ущерб, причиненный окружающей среде, взыскан с владелицы собаки в размере 1953 рубля. Пес не просто загрыз лебедя, но и обрек всю его семью на гибель. Супруга белоснежной птицы и их детки не смогли пережить потери. Такая она, лебединая верность. За нее, правда, к ответственности никого не привлечешь.