Прямой эфир

Беларусь усиливает охрану госграницы. Что думают местные жители о концентрации военнослужащих?

19 сентября 2024 17:15
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Задачи по усилению участков государственной границы продолжают выполнять белорусские военнослужащие. Десантники, танкисты, мотострелки, артиллеристы, средства ПВО круглосуточно стоят на боевом дежурстве, патрулируют территории, несут службу на блокпостах, ведут разведку с помощью беспилотников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подразделения Вооруженных Сил работают в тесном взаимодействии с представителями местной власти, пограничниками, сотрудниками МВД. Местных жителей концентрация военнослужащих и техники не пугает. Напротив, люди чувствуют себя защищенными. 

Беларусь усиливает охрану госграницы. Что думают местные жители о концентрации военнослужащих?-2

Людмила Ковалева, жительница приграничья:
Мы чувствуем себя более защищенными. Мы видим, что здесь присутствуют военные, значит, о нас заботится наше государство. Надежные парни, надежная армия. Я против не могу ничего сказать. Я думаю, что все остальные тоже меня поддержат. Мы между собой разговариваем как женщины, как бабушки, мы говорим, что молодцы, спасибо, что они есть. 

Беларусь усиливает охрану госграницы. Что думают местные жители о концентрации военнослужащих?-4

Военнослужащий сил специальных операций Вооруженных Сил Беларуси:
Ежедневно мы проводим занятия по тактической маскировке, инженерному оборудованию окопов и слаживанию подразделения на местности. Местные жители уже работают с нами не первый год, при появлении новых элементов, новых людей, новой незнакомой техники сразу же сообщают. Если потребуется, костьми ляжем, враг не пройдет. 

Особое внимание военнослужащие уделяют охране воздушных рубежей и борьбе с беспилотниками. Бронированная техника оборудована различными типами антидроновой защиты.

# Государственная граница Беларуси # Вооруженные силы Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко: избиркомы – это положительный продукт демократии и демократизации нашего общества
19 сентября 2024 17:15

Лукашенко: избиркомы – это положительный продукт демократии и демократизации нашего общества

Защитник хоккейной команды Лукашенко: играть вместе с Президентом – большая ответственность
19 сентября 2024 16:21

Защитник хоккейной команды Лукашенко: играть вместе с Президентом – большая ответственность

Андрей Башко: Президент даёт такие пасы, которые профессиональные хоккеисты не могут исполнить
19 сентября 2024 16:21

Андрей Башко: Президент даёт такие пасы, которые профессиональные хоккеисты не могут исполнить