Беларусь усиливает охрану госграницы. Что думают местные жители о концентрации военнослужащих?

Задачи по усилению участков государственной границы продолжают выполнять белорусские военнослужащие. Десантники, танкисты, мотострелки, артиллеристы, средства ПВО круглосуточно стоят на боевом дежурстве, патрулируют территории, несут службу на блокпостах, ведут разведку с помощью беспилотников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подразделения Вооруженных Сил работают в тесном взаимодействии с представителями местной власти, пограничниками, сотрудниками МВД. Местных жителей концентрация военнослужащих и техники не пугает. Напротив, люди чувствуют себя защищенными.