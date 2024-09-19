Беларусь усиливает охрану госграницы. Что думают местные жители о концентрации военнослужащих?
Задачи по усилению участков государственной границы продолжают выполнять белорусские военнослужащие. Десантники, танкисты, мотострелки, артиллеристы, средства ПВО круглосуточно стоят на боевом дежурстве, патрулируют территории, несут службу на блокпостах, ведут разведку с помощью беспилотников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Подразделения Вооруженных Сил работают в тесном взаимодействии с представителями местной власти, пограничниками, сотрудниками МВД. Местных жителей концентрация военнослужащих и техники не пугает. Напротив, люди чувствуют себя защищенными.
Людмила Ковалева, жительница приграничья:
Мы чувствуем себя более защищенными. Мы видим, что здесь присутствуют военные, значит, о нас заботится наше государство. Надежные парни, надежная армия. Я против не могу ничего сказать. Я думаю, что все остальные тоже меня поддержат. Мы между собой разговариваем как женщины, как бабушки, мы говорим, что молодцы, спасибо, что они есть.
Военнослужащий сил специальных операций Вооруженных Сил Беларуси:
Ежедневно мы проводим занятия по тактической маскировке, инженерному оборудованию окопов и слаживанию подразделения на местности. Местные жители уже работают с нами не первый год, при появлении новых элементов, новых людей, новой незнакомой техники сразу же сообщают. Если потребуется, костьми ляжем, враг не пройдет.
Особое внимание военнослужащие уделяют охране воздушных рубежей и борьбе с беспилотниками. Бронированная техника оборудована различными типами антидроновой защиты.