Лыжник упал на колени перед Лукашенко – случайность или чёткий план? Узнали всю правду о гонке в Раубичах

Проект СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли».

Алена Сырова, политический обозреватель:

Минская лыжня, в народе ее называют президентской – в общем-то логично. Глава государства вместе с другими любителями регулярно принимает в ней участие. В тот раз вместе с ним на одной трассе оказался спортсмен, который, по ощущениям, если не первый, то второй день стоял на лыжах. Ну, или не всегда стоял. Так вот тогда, в 2021 году, это видео завирусилось во всех социальных сетях и среди комментариев, конечно, были слова поддержки спортсмену, и абсолютно абсурдные истории пытались раскрутить, мол, посмотрите, с кем соревнуется Лукашенко, только бы победить в турнире. Наверное, журналистское упущение в том, что тогда широкой общественности мы не рассказали, кто же на самом деле был тем самым героем дня. Исправляем эту историю спустя время. Это Андрей Башко, именитый хоккеист, который сейчас играет в команде Президента страны. Именно ему тогда глава государства протянул руку помощи. Ему, самому что ни на есть своему. «То, что подъедет Президент, я не ожидал»

Андрей Башко, генеральный секретарь Федерации хоккея Беларуси, защитник хоккейной команды Президента Беларуси:

Мне это не больно, поэтому мы можем на эту тему рассуждать сколько угодно. Мне, наоборот, интересно. На самом деле это было все четко спланировано, по графику – наверное, такой ответ хотел бы кто-то услышать. То, что подъедет Президент, я не ожидал. Я просто хотел доехать до финиша каким-то образом, потому что уже был немножко вымотан, лыжня была разбита и снег просачивался сквозь эти лыжи. Было на самом деле очень тяжело. И плюс у нас была прокатная экипировка, ноги в которой разъезжались. У меня уже была на тот момент чуть-чуть согнута палка. Было достаточно тяжело. Краем глаза видишь, что подъезжает Президент. Я уверенно себя чувствую на лыжах, и как только я об этом подумал – сразу рухнул. Просто сразу рухнул. Со спины, наверное, он не узнал, а когда уже увидел, мы уже встретились глазами, да, он узнал и говорил: Андрей, вот надо делать так, надо делать так. Я думаю, любому человеку он бы помог. Это не зависит от того, кто перед главой государства, он всегда одинаково относится к любому человеку. Вроде катаешься на коньках – должен кататься и на лыжах, но этого не происходило

Андрей Башко:

Я помню, что была у нас тренировка с главой государства, и не знаю, почему зашла речь об этом. У нас была тренировка в понедельник, а в субботу или в пятницу должна была состояться лыжня. И почему-то на вбрасывании глава государства сказал, что нам надо выставить команду от хоккеистов. На следующий день мы определились, кто это теоретически может быть, и пошли тренироваться. Мы тренировались около Федерации хоккея, на этом объекте. Мы падали просто в разные стороны. Я не знаю, почему так было, но вроде бы катаешься на коньках – ты должен кататься и на лыжах. Но этого не происходило. Небольшой опыт мы получили. Как теперь я понимаю, большая часть этого была связана с экипировкой. Понятно, есть профессиональная экипировка, есть любительская экипировка. Нам профессиональную не могли дать, потому что ее физически не было. Каждому самостоятельно надо ее покупать. Если ты хочешь комфортно себя чувствовать, то ты должен в это вложить. Там ноги разъезжались в разные стороны, палки иногда гнулись от веса, потому что мы не профессионалы, а падая, ты стараешься делать все по-хоккейному, а там так не получится. Там совершенно другие работают и мышцы, и сноровку надо иметь другую. Поэтому было тяжело. Нас даже во время тренировки догнал другой лыжник и дал нам то, что у нас вывалилось из карманов по пути, когда мы тренировались. Очень мудрый ход со стороны Президента, чтобы устраивать такие соревнования

Андрей Башко:

Произошло то, что произошло, но я ни о чем не жалею, меня наоборот это постигло к дальнейшему, на следующий год я уже приобрел себе экипировку профессиональную, мы уже и с Александром Викторовичем, и с Дмитрием Юрьевичем тренировались, катались. И участвуя в следующий год, я уже ни разу не упал. То есть ко всему надо готовиться. Это очень мудрый ход со стороны главы нашего государства, чтобы устраивать такие соревнования. Люди готовятся к ним целый сезон, лыжный сезон, и это позволяет им держать себя в тонусе в том числе. Заниматься этим видом спорта и пропагандировать этот вид спорта – это очень мудрый ход. Алена Сырова:

Каким он вам показался как человек? Андрей Башко:

Именно в этот момент на лыжне, когда мы встретились, – спокойным. О работе в Федерации хоккея

Андрей Башко:

Казалось каким-то нереальным шансом попасть в Федерацию, но Дмитрий Юрьевич доверил. Спорт очень любит глава нашего государства, в частности хоккей, к нему повышенное внимание. И что касается страшно/не страшно, не было страшно. Просто есть такой момент: если ты делаешь это все честно, может быть, нам даже и проще в некоторой степени, что мы можем посоветоваться с главой государства, принять его мудрый жизненный опыт в тех или иных ситуациях. С этой стороны нам немножко проще, но мы просто честно и открыто делаем свою работу. Как мне кажется, развивать хоккей, все будут говорить со стороны, развивается он или не развивается, такой дискуссионный вопрос довольно-таки долгий, но все-таки стараться помочь нашему хоккею, стараться помочь нашим ребятам и в принципе продвигать это все на более высокий уровень. «Есть победители, но нет побежденных». Лукашенко посетил финал чемпионата Беларуси по хоккею – подробности здесь. Как начал заниматься хоккеем и о развитии спорта в регионах