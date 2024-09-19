Генсек Федерации хоккея: когда небольшая кучка людей решает судьбы поколений спортсменов – это неправильно

Проект СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли».

Андрей Башко, генеральный секретарь Федерации хоккея Беларуси, защитник хоккейной команды Президента Беларуси:

Надо понимать, что некоторые вещи влияют на все происходящее в мире, и это сбрасывать со счетов нельзя. Естественно, любому спортсмену хочется соревноваться с сильнейшими, с лучшими, со всем миром. Но когда небольшая (хотел сказать кучка людей, будет, наверное, обидно для них, ну ладно), когда небольшое количество людей начинает решать судьбы огромных поколений ребят, народов, можно сказать, я считаю, это немножко неправильно. И мы с этим будем что-то делать.

С другой стороны, если нас изолировали от соревнований, нам надо заместить это все и придумать для ребят соревнования, где они будут участвовать, где им будет интересно и так же дальше продолжать развиваться. В конце концов, я не скажу, что все вернется на круги своя. Все эти ситуации будут выходить чем-то новым для всех нас, независимо от того, были мы изолированы или нет. И как раз к моменту этого выхода мы должны быть сильными, мы должны быть голодными, злыми и просто приехать и всех обыграть.