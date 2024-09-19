Защитник хоккейной команды Лукашенко: играть вместе с Президентом – большая ответственность

Проект СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли».

Андрей Башко, генеральный секретарь Федерации хоккея Беларуси, защитник хоккейной команды Президента Беларуси:

Быть в команде с главой государства – это большая доля ответственности, это возможность всегда учиться, учиться, еще раз учиться. Как действует глава в той или иной ситуации, какие решения он принимает, что из этого следует. Поэтому это очень большое дело не только в хоккейном плане. В хоккейном плане он показывает, как надо себя вести. А в принципе и в жизни, и в руководстве, и в обществе.