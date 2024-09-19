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Андрей Башко: Президент даёт такие пасы, которые профессиональные хоккеисты не могут исполнить

19 сентября 2024 16:21
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Проект СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли».

Андрей Башко: Президент даёт такие пасы, которые профессиональные хоккеисты не могут исполнить-2

Андрей Башко, генеральный секретарь Федерации хоккея Беларуси, защитник хоккейной команды Президента Беларуси:
Я очень жалею, что Президент не стал профессиональным хоккеистом, потому что у него потрясающий склад ума, который позволяет предвидеть ситуацию наперед, то есть игровое мышление колоссально развито. Он дает такие пасы, которые профессиональные хоккеисты не могут исполнить. То есть он просчитывает ситуацию на много ходов вперед, принимает решение и делает.

# Интервью # Андрей Башко # Александр Лукашенко # Алена Сырова

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