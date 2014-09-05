Прямой эфир

Донецк и Мариуполь подверглись артобстрелу: 12 человек погибли, создаются мобильные госпитали для раненых

05 сентября 2014 13:05
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Украины. На юго-востоке Украины не утихаю взрывы и выстрелы. Ожесточенные бои буквально ни на минуту не прекращаются в Донецке. В эпицентре противостояния силовиков и ополченцев – международный аэропорт.

Артобстрелу подверглись и жилые кварталы города. В списке погибших, по меньшей мере, пятеро мирных жителей.

Крайне напряженная ситуация и в Мариуполе. В сам город, а также его окрестности подверглись массированному артобстрелу. В результате погибли семеро местных жителей, в том числе и двое детей. В общей сложности два десятка человек ранены.

В городе начали организовывать мобильные госпитали для оказания помощи всем пострадавшим, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Встреча «нормандской четверки» в Минске 11 февраля 2015 года

Другие новости рубрики

Все новости
НАТО в ближайшее время разместит командные пункты в Литве, Латвии, Эстонии и Польше
05 сентября 2014 13:03

НАТО в ближайшее время разместит командные пункты в Литве, Латвии, Эстонии и Польше

Заседание трехсторонней контактной группы «Украина – ОБСЕ – Россия» состоится в Минске 5 сентября
04 сентября 2014 14:29

Заседание трехсторонней контактной группы «Украина – ОБСЕ – Россия» состоится в Минске 5 сентября

Порошенко на саммите НАТО заявил, что готов 5 сентября в 14.00 приказать силам АТО прекратить огонь
04 сентября 2014 14:20

Порошенко на саммите НАТО заявил, что готов 5 сентября в 14.00 приказать силам АТО прекратить огонь