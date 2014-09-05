Донецк и Мариуполь подверглись артобстрелу: 12 человек погибли, создаются мобильные госпитали для раненых

Новости Украины. На юго-востоке Украины не утихаю взрывы и выстрелы. Ожесточенные бои буквально ни на минуту не прекращаются в Донецке. В эпицентре противостояния силовиков и ополченцев – международный аэропорт.

Артобстрелу подверглись и жилые кварталы города. В списке погибших, по меньшей мере, пятеро мирных жителей.

Крайне напряженная ситуация и в Мариуполе. В сам город, а также его окрестности подверглись массированному артобстрелу. В результате погибли семеро местных жителей, в том числе и двое детей. В общей сложности два десятка человек ранены.

В городе начали организовывать мобильные госпитали для оказания помощи всем пострадавшим, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.