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Учения по гражданской обороне проходят в Минске 26 августа

26 августа 2016 10:38
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Новости Беларуси. Минские дружинники продемонстрировали готовность к выполнению своих задач. Оказание первой медицинской помощи, оперативное обмундирование и работа с пострадавшими – этими навыками участники добровольных дружин обязаны владеть в совершенстве. Ведь порой в чрезвычайных ситуациях счет идет на секунды.

Сегодня в стране создана целая сеть подобных дружин. А такие соревнования  помогают личному составу совершенствовать свои знания как в теории, так и на практике, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Елена Сушкевич, командир санитарной дружины:
Сегодня мы должны зайти в комбинированный очаг – это травмы, завалы, утопление может быть какое-то, это химочаг.

Лариса Ярович, командир санитарной дружины:
Не в первый раз, поэтому ничего необычного. Считаю, что абсолютно необходимы.  

Игорь Юркевич, председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома:
Здесь будут отработаны практические навыки по управлению санитарными звеньями, санитарными дружинами со стороны командиров. Также у каждого участника будет возможность проверить свои действия и почувствовать соревновательный дух.  

# общество # МЧС Беларуси # Игорь Юркевич # Елена Сушкевич # Лариса Ярович

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