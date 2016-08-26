Учения по гражданской обороне проходят в Минске 26 августа

Новости Беларуси. Минские дружинники продемонстрировали готовность к выполнению своих задач. Оказание первой медицинской помощи, оперативное обмундирование и работа с пострадавшими – этими навыками участники добровольных дружин обязаны владеть в совершенстве. Ведь порой в чрезвычайных ситуациях счет идет на секунды.

Сегодня в стране создана целая сеть подобных дружин. А такие соревнования помогают личному составу совершенствовать свои знания как в теории, так и на практике, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Елена Сушкевич, командир санитарной дружины:

Сегодня мы должны зайти в комбинированный очаг – это травмы, завалы, утопление может быть какое-то, это химочаг.

Лариса Ярович, командир санитарной дружины:

Не в первый раз, поэтому ничего необычного. Считаю, что абсолютно необходимы.

Игорь Юркевич, председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

Здесь будут отработаны практические навыки по управлению санитарными звеньями, санитарными дружинами со стороны командиров. Также у каждого участника будет возможность проверить свои действия и почувствовать соревновательный дух.