Белорусский фонд мира подготовил обращение к лидерам европейских государств

Белорусский фонд мира подготовил обращение от имени белорусов к лидерам европейских государств и руководителям международных организаций о недопустимости применения санкций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В канун памятной даты – Дня всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа – документ имеет особый смысл. Наша страна еще раз демонстрирует всей планете – Беларусь за мир.

Неправомерная санкционная политика – путь в никуда. Об этом уже открыто говорят жители стран Европейского союза, которые в первую очередь страдают от решений своих политиков. Вслед за экономическим давлением – возрастает угроза военной агрессии. Санкционные инструменты не работают, как показало время. Европа вооружается. У наших границ возрастает численность солдат НАТО и военных тренировок. Но даже на таком напряженном фоне Беларусь сохраняет надежду на торжество здравого смысла.

Максим Мисько, председатель правления Белорусского фонда мира:

Если нас не услышат, то вслед пойдут тысячи писем простым людям в Европе: бизнес-союзам, врачам, учителям, союзам писателей и союзам художников, чтобы мы могли донести до простых людей нашу повестку. Если сказать проще, мы хотим донести до них, что давайте жить дружно.