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Заседание Совета министров иностранных дел ОДКБ проходит в Алматы

21 июня 2024 07:47
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Укрепление взаимодействия в рамках ОДКБ: Беларусь представит свои оценки текущей ситуации в сфере безопасности на евразийском пространстве. В Алматы началось заседание Совета министров иностранных дел Организации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Делегацию нашей страны возглавляет руководитель внешнеполитического ведомства Сергей Алейник.

Заседание Совета министров иностранных дел ОДКБ проходит в Алматы-1

На заседании обсуждают актуальные аспекты международной и региональной безопасности с акцентом на зону ответственности ОДКБ, выполнение мероприятий по реализации приоритетов Казахстана в период председательства. В повестке и актуальные вопросы деятельности, подготовка к предстоящей сессии Совета коллективной безопасности. Также участники заседания планируют одобрить ряд документов, которые направлены на дальнейшее развитие ОДКБ.

# ОДКБ # Сергей Алейник

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