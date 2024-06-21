Заседание Совета министров иностранных дел ОДКБ проходит в Алматы

Укрепление взаимодействия в рамках ОДКБ: Беларусь представит свои оценки текущей ситуации в сфере безопасности на евразийском пространстве. В Алматы началось заседание Совета министров иностранных дел Организации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Делегацию нашей страны возглавляет руководитель внешнеполитического ведомства Сергей Алейник.

На заседании обсуждают актуальные аспекты международной и региональной безопасности с акцентом на зону ответственности ОДКБ, выполнение мероприятий по реализации приоритетов Казахстана в период председательства. В повестке и актуальные вопросы деятельности, подготовка к предстоящей сессии Совета коллективной безопасности. Также участники заседания планируют одобрить ряд документов, которые направлены на дальнейшее развитие ОДКБ.