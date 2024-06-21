Алейник: запрос на создание справедливой системы евразийской безопасности как никогда востребован

Сторонники однополярного мироустройства всеми силами пытаются сохранить за собой ускользающую из рук гегемонию. Политический шантаж, дезинформация, экономическое давление, провокации и разжигание конфликтов – страны коллективного Запада используют все методы и средства, чтобы остаться у мирового «руля». Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства Беларуси на заседании Совета министров иностранных дел стран – участниц ОДКБ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беспрецедентный характер вызовов и угроз требует наращивания взаимодействия, совершенствования механизмов и форм сотрудничества, чтобы успешно противостоять негативным процессам, затрагивающим безопасность и мирное развитие региона ОДКБ. Европейская модель безопасности себя не оправдала и ей на смену должна прийти евразийская – с новым поколением организаций, участники которых глубже понимают принципы справедливости и равноправия, с большим уважением относятся к международному праву, а также национальным, религиозным и культурным особенностям друг друга.

Сергей Алейник, министр иностранных дел Беларуси:

Эта тема на сегодня весьма актуальна, как вы помните, мы заложили основу обсуждения этой проблематики в ходе состоявшейся в прошлом году в Минске конференции, посвященной вопросам евразийской безопасности. Безусловно, запрос на создание истинно справедливой системы и архитектуры евразийской безопасности на сегодня как никогда востребован. Все коллеги солидарны с тем, что эта архитектура должна выстраиваться на принципах неделимости безопасности.