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Завершился визит главы МИД Беларуси Владимира Макея в Республику Куба

26 июня 2014 17:00
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Новости Кубы. Новый вектор сотрудничества. Накануне завершился визит главы внешнеполитического ведомства страны в Республику Куба.

Владимир Макей встретился с кубинским руководством.

Стороны обсудили актуальные вопросы взаимодействия на международной арене, расширения торгово-экономического и научно-технического сотрудничества, использования новых механизмов стимулирования двусторонней торговли.

Владимир Макей передал главе кубинского государства личное послание Президента страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Мирончик, начальник управления информации - пресс-секретарь Министерства иностранных дел Республики Беларусь:
Стороны отметили высокий уровень доверия, сложившийся между двумя странами. Дана высокая оценка содержанию политического сотрудничества Беларуси и Кубы как в двустороннем, так и в многостороннем форматах. Обсуждены возможности контактов на высшем уровне. Министр иностранных дел Беларуси провел также встречу с министром промышленности Кубы. Обсуждены возможности реализации конкретных двусторонних проектов. Кубинский министр выразил заинтересованность в установлении сотрудничества с рядом белорусских предприятий.

# Международное сотрудничество # Беларусь-Куба # Дмитрий Мирончик

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