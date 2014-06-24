Михаил Мясникович раскритиковал работу Минсельхозпрода по развитию льняной отрасли

Новости Беларуси. Дело — лен. Премьер-министр Михаил Мясникович жестко раскритиковал работу Минсельхозпрода по развитию льняной отрасли. В настоящий момент большинство заводов работают себе в убыток, исключения составляют лишь предприятия Брестской и Гродненской областей.

Другой, но не менее важный аспект: непереработанная треста. Премьер-министр поручил решить эту проблему до урожая 2014 года. Говорили в Правительстве 24 июняи о модернизации льнозаводов. В полной мере и на всех производствах она должна быть завершена не позднее 1 января 2015 года. Сейчас готовность этих объектов варьируется от 50% до 90%, собщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Сегодня 38 льнозаводов. 10 у нас будут новенькие. 4 сегодня и 6 ввести должны. А остальные? Приезжаешь на завод, а там льнотреста еще 2010 года лежит. Что с нее будет. Когда вы уже начнете работать?