Петр Порошенко намерен внести изменения в Конституцию Украины, касающиеся децентрализации власти

Новости Украины. Президент Украины Петр Порошенко намерен внести изменения в Конституцию страны. Они коснутся децентрализации власти. 26 июня Глава государства собирается отправить проект поправок в Верховную Раду. Помимо этого, парламент рассмотрит закон об амнистии и о выборах по пропорциональной системе.

Поступает информация о стрельбе в Луганской области. По словам ополченцев, этой ночью шли бои в районе донецкого аэропорта и в окрестностях Славянска.

Накануне в Донецке прошли переговоры представителей украинского правительства и самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Стороны приняли решение прекратить боевые действия до 27 июня. Однако Президент Украины заявил о возможности отмены перемирия между ополченцами и силовиками.

По его словам, договор о прекращении огня на востоке страны постоянно нарушается сторонниками федерализации. Те, в свою очередь, обвиняют в атаках национальную армию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.