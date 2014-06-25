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25 июня в Минске говорили о безопасности границ Союзного государства

25 июня 2014 17:23
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Новости Беларуси. Не допустить безконтрольное перемещение оружия и боеприпасов. Безопасность союзных рубежей 25 июня в Минске обсуждали представители погранведомств Беларуси и России. Речь шла, в том числе и о работе  пограничных служб двух стран в период проведения важных мероприятий международного уровня — Олимпийских игр в Сочи и Чемпионата мира по хоккею в Минске. Говорили и о важнейшей задаче для погранведомств двух стран — борьбе с наркотрафиком и незаконной миграцией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Леонид Мальцев, председатель Государственного пограничного комитета Республики Беларусь:
Мы не пропускаем в Евросоюз наркотики, мигрантов и так далее. Поэтому укрепление границы Союзного государства, улучшение пограничной безопасности Союзного государства это также равно улучшению безопасности Евросоюза.

Владимир Кулишов, первый заместитель директора — руководитель Пограничной службы Федеральной службы безопасности Российской Федерации:
Мы проводим порядка до 10 совместных операций, учения, на которых конкретно отрабатываются механизмы нашей деятельности и добиваемся определенных результатов. Ярким подтверждением тому — наша совместная работа по обеспечению безопасности Олимпийских Зимних игр в Сочи, Чемпионата мира по хоккею.

Григорий Рапота, государственный секретарь Союзного государства Беларуси и России:
За этим стоит огромный труд. Это тысячи операций по предотвращению каких-то даже потенциальных угроз, которые могли бы появиться.

# Леонид Мальцев # Григорий Рапота # Союзное государство # Владимир Кулишов

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