Новости Беларуси. Минск-Исламабад: новая планка в сотрудничестве. 12 августа завершился официальный визит премьер-министра Пакистана в Беларусь. В Национальном аэропорту Наваз Шарифа провожала внушительная белорусская делегация.

Заключительный день официального визита стал по-настоящему насыщенным. Наваз Шариф вместе с супругой и сыном побывал в резиденции белорусского президента. Встреча получилось душевной и действительно домашней. Глава государства вместе с младшим сыном Николаем показали гостям резиденцию и даже провели импровизированную экскурсию. Наваз Шариф и члены его семьи также побывали на роднике и попробовали уникальную по своим свойствам и чистую воду.

Не обошлось без сюрпризов. В начале завтрака «без галстуков» Александр Лукашенко и Наваз Шариф обменялись подарками. В качестве напоминания о Синеокой гости из Пакистана увезут всё то, чем наша страна может по-настоящему гордиться. Это натуральные белорусские продукты, напитки, конфеты, льняные изделия. В подарок премьеру и памятные монеты Нацбанка. Всего же тёплая беседа длилась около часа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.