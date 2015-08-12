Возможности БелАЗа могут быть использованы при построении экономического коридора между Пакистаном и Китаем

Новости Беларуси. Возможности Белорусского автомобильного завода могут быть использованы при построении экономического коридора между Пакистаном и Китаем. Об этом 12 августа заявил министр информации, телерадиовещания и национального наследия Исламской Республики Пакистан. Напомним, сегодня третий, заключительный день официального визита премьер-министра Пакистана в Беларусь.

Руководство БелАЗа познакомило Наваза Шарифа с отечественным технопарком, а также показало само производство машин-гигантов. Первые карьерные самосвалы–30-тонники уехали в Пакистан еще в 2008-м году. По окончании сегодняшней встречи премьеру подарили маленькую копию гиганта. Это, уверены представители обеих стран, начало нового этапа взаимовыгодных отношений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Перваиз Рашид, министр информации, телерадиовещания и национального наследия Исламской Республики Пакистан:

Делегация Пакистана, в том числе премьер-министр, была поражена и удивлена такой компанией и оборудованием в компаниии. Также мы узнали об объемах производства впервые. Узнали, что требуется для конструирования такой большой машины, как БелАЗ. У нас останутся только самые наилучшие впечатления от компании. Также это будет хорошей основой для дальнейших отношений между нашими странами. Существуют очень большие бизнес-возможности между Беларусью и Пакистаном. Сейчас развивается экономический коридор между Китаем и Пакистаном, то есть также в этом русле есть хорошие возможности. Мы уверены, что это не последний визит на компанию БелАЗ. Надеемся, что вы передадите наши слова всем жителям Беларуси.

Олег Степук, первый заместитель генерального директора по технической политике и инновационным технологиям ОАО «БелАЗ»:

Мы уже неоднократно выезжали по линии МИДа и по линии Минпрома в Пакистан. Мы уже разговаривали с горнодобывающими компаниями о том, чтобы совместно начать сотрудничество в добыче полезных ископаемых. При этом мы предлагали нашим пакистанским партнерам комплексное решение данных вопросов: это не только перевозку горной массы, плюс эскалация, то есть в комплекте с нашим погрузочным оборудованием, с эскалатором. Вплоть до того, что с подключением наших научных институтов и по геологодобыче, и разведке этих полезных ископаемых.