12 августа Наваз Шариф посетит Белорусский автомобильный завод

Новости Беларуси. Премьер-министр Пакистана продолжает знакомство с белорусскими производителями. 12 августа Наваз Шариф отправится на БелАЗ. 11 августа гость из исламской республики посетил Минский тракторный завод. В ближайшие два года МТЗ планирует поставить в Пакистан до пяти тысяч единиц техники, что практически в два раза превышает прежние объемы. Не исключено, что подобного экономического эффекта можно ожидать и от встречи пакистанской делегации с белорусскими производителями карьерной техники.

Всего за время пребывания Наваза Шарифа в Беларуси подписан ряд меморандумов и соглашений в самых различных сферах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.