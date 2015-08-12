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12 августа Наваз Шариф посетит Белорусский автомобильный завод

12 августа 2015 07:55
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Новости Беларуси. Премьер-министр Пакистана продолжает знакомство с белорусскими производителями. 12 августа Наваз Шариф отправится на БелАЗ. 11 августа гость из исламской республики посетил Минский тракторный завод. В ближайшие два года МТЗ планирует поставить в Пакистан до пяти тысяч единиц техники, что практически в два раза превышает прежние объемы. Не исключено, что подобного экономического эффекта можно ожидать и от встречи пакистанской делегации с белорусскими производителями карьерной техники.

Всего за время пребывания Наваза Шарифа в Беларуси подписан ряд меморандумов и соглашений в самых различных сферах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Международное сотрудничество # Беларусь-Пакистан

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