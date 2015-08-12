Новости Кыргызстана. Кыргызстан стал полноправным членом Евразийского экономического союза. Отныне ЕАЭС объединяет 5 стран. Свободное перемещение товаров, капиталов, рабочей силы и услуг возможно на территории Беларуси, Казахстана, России, Армении и теперь уже Кыргызстана.

Кубанычбек Омуралиев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в Республике Беларусь:

Мы граничим с Казахстаном. Естественно, Казахстан в свою очередь — с Россией, Россия — с Беларусью, там Армения. Это, конечно, передвижение товаров, передвижение наших граждан, в том числе и капиталов. Около 200 миллионов человек проживает в нашем экономическом союзе. Это с объемом капиталов в несколько сотен миллиардов. И это только дает выгоду нашим странам.

Сегодня на крупнейшем контрольно-пропускном пункте кыргызско-казахстанской границы прошла церемония по случаю отмены таможенного контроля между государствами. В режиме прямого телемоста главы двух стран дали команду на открытие границ. После этого политики обсудили состояние и перспективы сотрудничества двух государств в новых условиях. Тем временем пересекать границу без таможенной регистрации уже начали первые пешеходы и автомобили, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.