Завершилась основная переговорная часть визита Александра Лукашенко в ОАЭ

Новости Беларуси. Завершилась основная переговорная часть визита Президента Беларуси Александра Лукашенко в Объединенные Арабские Эмираты. 3 и 4 ноября глава государства по приглашению эмиратской стороны гостит у Наследного принца Абу-Даби, заместителя Верховного главнокомандующего Вооруженными Силами шейха Мухаммеда бен Заида аль-Нахайяна.Об этом сообщила пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт.

Планируется, что 5 ноября состоится заключительная встреча Президента Беларуси с руководством ОАЭ,

на которой будут подведены первые итоги визита и обсуждены конкретные совместные проекты, проработкой которых стороны занимались в эти дни.

Александр Лукашенко в ходе посещения стран Ближневосточного региона совершил официальный визит в Государство Катар и продолжает рабочий визит в Объединённые Арабские Эмираты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.