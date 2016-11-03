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Завершилась основная переговорная часть визита Александра Лукашенко в ОАЭ

03 ноября 2016 12:57
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Новости Беларуси. Завершилась основная переговорная часть визита Президента Беларуси Александра Лукашенко в Объединенные Арабские Эмираты. 3 и 4 ноября глава государства по приглашению эмиратской стороны гостит у Наследного принца Абу-Даби, заместителя Верховного главнокомандующего Вооруженными Силами шейха Мухаммеда бен Заида аль-Нахайяна.Об этом сообщила пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт.

Планируется, что 5 ноября состоится заключительная встреча Президента Беларуси с руководством ОАЭ,

на которой будут подведены первые итоги визита и обсуждены конкретные совместные проекты, проработкой которых стороны занимались в эти дни.

Александр Лукашенко в ходе посещения стран Ближневосточного региона совершил официальный визит в Государство Катар и продолжает рабочий визит в Объединённые Арабские Эмираты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Александр Лукашенко # Беларусь-ОАЭ

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