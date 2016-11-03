В Минске подписано соглашение, по которому препараты против распространения ВИЧ и туберкулеза станут доступнее в странах Европы и Азии

Новости Беларуси. Лекарственные препараты против распространения ВИЧ и туберкулеза станут доступнее в странах Восточной Европы и Центральной Азии.

3 ноября представители министерств здравоохранения более чем из 10 государств подписали так называемое «Минское заявление».

Оно касается обеспечения препаратами первой необходимости, а также снижения их стоимости. К слову, в Беларуси освоено производство 9 из 11 известных противотуберкулезных препаратов.

Луис Лурес, помощник Генерального секретаря ООН, заместитель исполнительного директора объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС):

Беларусь служит своеобразным эталоном и примером в вопросах доступности лекарств против туберкулеза и СПИДа для населения.

У вас уже есть достаточно высокий уровень возможности оказать помощь страдающим от этих недугов. Успеха в этом вопросе трудно достичь без политической поддержки. У Беларуси она есть, причем на самом высоком уровне. Чего стоит только проведение этого совещания здесь, в Минске.

Марк Дайбл, исполнительный директор Глобального фонда по борьбе с туберкулезом, СПИДом и малярией:

Обеспечения лекарствами для лечения очень важно для всех тех, кто страдает от этих недугов. Особенно важно это для маргинализированных групп населения.

Таким образом, кто бы ни был болен СПИДом или туберкулезом – мы должны предоставлять им необходимые лекарства и помощь,

предотвращать дальнейшее распространение эпидемии.



Напомню, в Минске в эти дни проходит дискуссия врачей, представителей ООН и Всемирной организации здравоохранения. Одна из главных целей встречи – прекращение эпидемии СПИДа в мире уже в ближайшие 15 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.