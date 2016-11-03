Новости Беларуси. Создание Большой Евразии. 3 ноября в Кыргызстане речь идёт об интеграции возможностей Евразийского экономического союза и Шанхайской организации сотрудничества.
Заседание Совета глав правительств стран ШОС состоялось в Бишкеке.
Беларусь здесь представлена в качестве наблюдателя.
Позицию нашей страны озвучил премьер-министр: партнерство сторон в промышленности и сельском хозяйстве должно быть подкреплено постоянным развитием логистической и транспортной составляющих.
Беларусь в свою очередь заинтересована в производственной кооперации со странами Шанхайской организации сотрудничества.
Она объединяет государства, которые занимают большую часть территории континента, на которой проживает свыше 3 миллиардов человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.