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Заседание Совета глав правительств стран ШОС состоялось в Бишкеке

03 ноября 2016 10:57
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Новости Беларуси. Создание Большой Евразии. 3 ноября в Кыргызстане речь идёт об интеграции возможностей Евразийского экономического союза и Шанхайской организации сотрудничества.

Заседание Совета глав правительств стран ШОС состоялось в Бишкеке.

Беларусь здесь представлена в качестве наблюдателя.

Позицию нашей страны озвучил премьер-министр: партнерство сторон в промышленности и сельском хозяйстве должно быть подкреплено постоянным развитием логистической и транспортной составляющих.

Беларусь  в свою очередь заинтересована в производственной кооперации со странами Шанхайской организации сотрудничества.

Она объединяет государства, которые занимают большую часть территории континента, на которой проживает свыше 3 миллиардов человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# Беларусь-Кыргызстан

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