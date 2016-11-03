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Беларусь и Кыргызстан возобновляют сборку тракторов в Бишкеке

03 ноября 2016 08:18
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Новости Беларуси. Беларусь и Кыргызстан возобновляют сборку тракторов в Бишкеке.

Торжественная церемония открытия производства 3 ноября прошла с участием премьер-министра нашей страны.

Здесь будут выпускать до 5 тысяч тракторов в год. Продавать машины планируется не только в Кыргызстане.

Прорабатывается возможность экспорта техники в Китай и Туркменистан.

МТЗ при поставке машино-комплектов на сборочное производство в Кыргызстан планирует использовать таможенный режим "свободный склад".

Он позволяет реализовывать конечную продукцию потребителю без НДС.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:
Мы здесь всерьёз и надолго. Нынешнее сборочное производство, мне говорили о том, что его мощность годовая – 500 тракторов в год, директор меня поправил – «и 5 тысяч можем».

Мы только будем рады, потому что мы можем предложить рынку очень серьёзную линейку тракторной техники.

Правительство Республики Беларусь будет поддерживать это сборочное производство.

Мы очень заинтересованы в том, чтобы в Кыргызстане была наша точка, был наш центр,

который будет заниматься производством и тракторной техники, и обслуживанием, сервисом техники наших других производителей. Мы очень на вас рассчитываем и надеемся, что у вас все получится в плане производства  

В Бишкеке 3 ноября проходит заседание Совета глав правительств государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. Беларусь здесь представлена в качестве наблюдателя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Андрей Кобяков # Беларусь-Кыргызстан

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