Официальный визит Александра Лукашенко в Баку: Президент возложил венок к могиле Гейдара Алиева

Новости Беларуси. Об отношениях Беларуси и Азербайджана 29 ноября снова говорят в Баку. Официальный визит Александра Лукашенко продолжается и повестка второго дня началась с возложения венка к могиле общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева.

На Аллее почетного захоронения погребены общественно-политические деятели Азербайджана. Гейдар Алиев был упокоен здесь в декабре 2003 года. Согласно традиции, все иностранные делегации отдают здесь дань памяти. Глава белорусского государства также возложил цветы к захоронениям супруги, дяди и брата бывшего президента Азербайджана.

Еще одна торжественная церемония прошла на Аллее у братской могилы в Баку.

После церемонии белорусский лидер отправился в культурный центр Гейдара Алиева, где ознакомился с действующими экспозициями. К слову, обновляются они буквально каждый месяц.

Центр Гейдара Алиева был открыт в 2012 году. Здесь располагаются музей, конгресс-холл, концертный зал. Здание уникально. В его архитектурном облике практически нет прямых линий, а в оснащении использованы самые современные технологии.

Александр Лукашенко ознакомился с экспозицией, в том числе коллекцией классических автомобилей. На память о посещении Александр Лукашенко оставил запись в книге почетных гостей.

После посещения центра Президент Беларуси встретился с премьер-министром Азербайджана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.