Новости Беларуси. Главы МИД «нормандской четверки» 29 ноября проведут переговоры по украинскому вопросу в Минске. Встреча запланирована на вторую половину дня в «Президент-отеле». В белорусскую столицу уже прибыл министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Как ожидается, основные акценты в переговорах будут сделаны на вопросы безопасности и гуманитарного характера, в частности – освобождения заложников.

Не удивительно, что столица Беларуси снова стала местом проведения «нормандской четверки». Все основные главные документы по урегулированию кризиса на юго-востоке Украины были приняты здесь и носят название «минских».

Эта встреча «нормандской четверки» на уровне министров иностранных дел ожидалась около месяца. Сразу после завершения в Берлине октябрьских переговоров лидеров государств «нормандской четверки». И вот неделю назад главы внешнеполитических ведомств Германии, Франции предложили встретиться в Минске. Российская и украинская стороны быстро согласились, поэтому встреча готовилась достаточно оперативно, в очень сжатые сроки.

Главная тема переговоров – доработать дорожную карту по выполнению «минских соглашений» с привязкой к датам и очередности пунктов.

Важный момент. На юго-востоке Украины сейчас эксперты отмечают ухудшение ситуации, наблюдатели от ОБСЕ констатируют многочисленные нарушения в соблюдении режима прекращения огня. Накаляют атмосферу и сообщения о том, что с 1 декабря планируется прекратить водоснабжение неподконтрольных властям Украины районов Луганской области.

Вообще, по данным ООН, жертвами конфликта за это время уже стали почти 10 тысяч человек. И, конечно, новые компромиссы, договоренности могут существенно разрядить напряженность и эскалацию конфликта.

Эксперты склоняются к тому, что серьезного прорыва сегодня ожидать не стоит, однако возможны приятные сюрпризы, неожиданности. Даже самый маломальский прогресс в деле урегулирования конфликта на юго-востоке Украины очень важен. Скорее всего, традиционно встреча сегодня очень сильно затянется, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.