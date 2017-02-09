«Затянувшаяся модернизация»: генеральный директор ОАО «Нафтан» освобожден от должности

Новости Беларуси. Важное кадровое решение для крупнейшего нефтеперерабатывающего предприятия страны. Генеральный директор ОАО «Нафтан» Владимир Третьяков освобожден от должности. Об этом во время рабочей поездки в Новополоцк коллективу предприятия сообщила глава Администрации Президента.

Как пояснила Наталья Кочанова, одной из причин такого решения стала затянувшаяся модернизация, сроки которой продлевались не раз. Как отметили в концерне «Белнефтехим», Владимир Третьяков как руководитель организации не принял своевременных мер для выполнения программы развития «Нафтана». Сорваны сроки ввода в эксплуатацию ряда объектов. Чтобы завершить масштабный проект, предстоит активизировать внутренние резервы.

Сейчас НПЗ реализует серию инвестпроектов, которые позволят увеличить объем производства и углубить переработку нефти до 90% для того, чтобы наладить работу по-новому буквально год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Кочанова, глава Администрации Президента Республики Беларусь:

Это одно из крупнейших предприятий нашей страны. И, действительно, здесь уже не один год проводится работа по модернизации производств, установок, которые есть на предприятии. Есть где-то объективные причины, где-то субъективные, потому что, конечно, ряд сроков уже сорвано. И сегодня, к сожалению, нынешнему руководству не удается оперативно решать некоторые вопросы, которые касаются модернизации такого важного предприятия, как предприятие «Нафтан». Поэтому сегодня принято такое решение.

Подобные встречи с коллективами предприятий глава Администрации Президента проводит часто. Нынешний визит на Нафтан – особый. 9 февраля заводу исполнилось 54 года. Кроме того, Наталья Кочанова на протяжении семи лет занимала должность главы Новополоцка, многих специалистов знает лично, поэтому разговор получился откровенным.

Обсуждали разные вопросы, в том числе и острые: Декрет о предупреждении социального иждивенчества, доходы населения, социальные гарантии. Наталья Кочанова напомнила один из главных тезисов Президента о социальной ориентированности государства: главное – это люди. А создать условия для работы сотрудников – задача руководителя.