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По рекомендации ОБСЕ Центризбирком представил Президенту предложения по улучшению избирательной системы Беларуси

08 февраля 2017 18:07
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Новости Беларуси. Главным на летней сессии парламентской ассамблеи ОБСЕ станет обмен опытом и идеями по актуальным вопросам дня. К продуктивной дискуссии готовится и белорусская сторона.

Сейчас по рекомендации ОБСЕ ведется совершенствование избирательного законодательства в нашей стране.

Обобщенные предложения Центризбирком уже в ближайшее время представит главе нашего государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:
В определенный главой государства срок мы направили предложения по выполнению рекомендаций ОБСЕ по совершенствованию избирательного процесса. Ждем назначения совещания при участии всего политического руководства страны, дабы были выработаны поручения по внесению соответствующих  изменений в избирательное законодательство.

# Лидия Ермошина # ОБСЕ

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