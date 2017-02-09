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Российская сторона приравняла граждан Республики Беларусь к иностранцам: МИД прокомментировал введение РФ пограничной зоны

09 февраля 2017 10:43
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Новости Беларуси. Министерство иностранных дел продолжает следить за ситуацией вокруг введения Россией погранзоны с Беларусью. В настоящий момент ситуация находится под контролем внешнеполитического ведомства страны.

Каких-либо жалоб о неправомерных действиях со стороны погранслужб России в отношении наших граждан пока не поступало. Однако новые правила о пересечении границ, введенные российскими партнерами, повлекли за собой определенные нюансы в двусторонних отношениях.

Дмитрий Мирончик, начальник управления информации – пресс-секретарь МИД Республики Беларусь:
Белорусские граждане, исходя из принятых документов – а именно приказов ФСБ о введении погранзоны и утверждении правил пограничного режима – российская сторона этими документами приравняла в правах и обязанностях граждан Республики Беларусь к гражданам третьих стран, к иностранцам со всеми вытекающими последствиями. А это явно расходится с базовыми принципами и духом двусторонних отношений Беларуси и России.

Напомним, 3 февраля в ФСБ России приняли решение о создании пограничной зоны на границе с Беларусью в Брянской, Псковской и Смоленской областях. В силу решение вступило в минувшую пятницу.

# Беларусь-Россия # Дмитрий Мирончик

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