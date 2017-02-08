Вопросы, которые сегодня беспокоят Европу: что обсудят на заседании сессии ПА ОБСЕ в Минске

Новости Беларуси. В Беларуси создан оргкомитет по подготовке и проведению в Минске сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Соответствующее распоряжение 8 февраля подписал Президент.

Ежегодная встреча парламентариев организации состоится в июле 2017.

Она проведет в белорусской столице более 300 парламентариев из 56 стран. Провести ее на высоком уровне поручено оргкомитету, который возглавил спикер палаты парламент.

Валерий Воронецкий, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по международным делам:

Мероприятия такого рода очень важны для повышения имиджа страны. Я думаю, что мы сможем показать нашу страну, наши возможности, нашу культуру.

В рамках ПА ОБСЕ пройдет масштабное пленарное заседание, пройдут заседания постоянно комитета, общих комитетов по политике, безопасности, экономике, окружающей среде, по вопросам демократии, прав человека. Это будет обсуждение всего спектра вопросов, которые сегодня беспокоят Европу.

Вопросы, связанные с проведением сессии парламентской ассамблеи ОБСЕ, обсуждались в декабре 2016 в Минске

на встрече Александра Лукашенко с руководителями миссии ОБСЕ по наблюдению за выборами. Тогда Президент заявил, что «сессия должна стать важным шагом по дальнейшему обеспечению стабильности и безопасности в Европейском регионе», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.