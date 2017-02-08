Прямой эфир

Вопросы, которые сегодня беспокоят Европу: что обсудят на заседании сессии ПА ОБСЕ в Минске

08 февраля 2017 18:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Беларуси создан оргкомитет по подготовке и проведению в Минске сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Соответствующее распоряжение 8 февраля подписал Президент.

Ежегодная встреча парламентариев организации состоится в июле 2017.

Она проведет в белорусской столице более 300 парламентариев из 56 стран. Провести ее на высоком уровне поручено оргкомитету, который возглавил спикер палаты парламент.

Валерий Воронецкий, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по международным делам:
Мероприятия такого рода очень важны для повышения имиджа страны. Я думаю, что мы сможем показать нашу страну, наши возможности, нашу культуру.

В рамках ПА ОБСЕ пройдет масштабное пленарное заседание, пройдут заседания постоянно комитета, общих комитетов по политике, безопасности, экономике, окружающей среде, по вопросам демократии, прав человека. Это будет обсуждение всего спектра вопросов, которые сегодня беспокоят Европу.

Вопросы, связанные с проведением сессии парламентской ассамблеи ОБСЕ, обсуждались в декабре 2016 в Минске

на встрече Александра Лукашенко с руководителями миссии ОБСЕ по наблюдению за выборами. Тогда Президент заявил, что «сессия должна стать важным шагом по дальнейшему обеспечению стабильности и безопасности в Европейском регионе», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# ОБСЕ # Валерий Воронецкий

Другие новости рубрики

Все новости
По рекомендации ОБСЕ Центризбирком представил Президенту предложения по улучшению избирательной системы Беларуси
08 февраля 2017 18:07

По рекомендации ОБСЕ Центризбирком представил Президенту предложения по улучшению избирательной системы Беларуси

Мероприятия такого рода очень важны для повышения имиджа страны: заседание сессии ПА ОБСЕ пройдет Минске в июле 2017 года
08 февраля 2017 13:33

Мероприятия такого рода очень важны для повышения имиджа страны: заседание сессии ПА ОБСЕ пройдет Минске в июле 2017 года

Создан оргкомитет по проведению в Минске сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ
08 февраля 2017 10:34

Создан оргкомитет по проведению в Минске сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ