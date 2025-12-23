Заседание Совета постоянных полномочных представителей стран СНГ состоялось в Минске

Политический диалог, безопасность, устойчивое развитие. На следующий день после неформального саммита СНГ в Санкт-Петербурге перспективы дальнейшего развития Содружества Независимых Государств обсуждали в Минске, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На заключительном в 2025 году заседании Совета постоянных полномочных представителей государств – участников СНГ обсудили 8 вопросов. Они касались не только подведения итогов 2025-го. Без внимания не остались вопросы выполнения положений Договора о зоне свободной торговли.

Игорь Петришенко, первый заместитель генерального секретаря СНГ:

За последние 4 года взаимная торговля выросла более чем на 18 %. Совокупно ВВП в странах СНГ благодаря качественной реализации, в том числе и Договора о зоне свободной торговли, вырос на 4,5 %. По текущему году тоже идет динамика – 2,2 %. Некоторые страны, в частности Азербайджан, Таджикистан и Узбекистан, продемонстрировали уровень роста взаимной торговли от 9 до 12 %. Это серьезные показатели, благодаря, в том числе, качественной реализации Договора о зоне свободной торговли.

В 2025 году состоялось 14 заседаний Совета постпредов, на которых рассмотрено 70 вопросов. Напомним, в 2025-м в Содружестве председательствует Таджикистан. В том числе благодаря его усилиям есть подвижки в плане внешнеполитического позиционирования Содружества Независимых Государств. Запущен в работу формат под названием «СНГ плюс», а ШОС наделено Статусом наблюдателя при СНГ.