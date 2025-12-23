Сила Союза проявляется в простых и понятных вещах – Лукашенко

Интеграция в рамках Евразийского экономического союза, а также Содружества Независимых Государств. Многоплановое сотрудничество в этих форматах доказало свою состоятельность и будет продолжено. 22 декабря завершился двухдневный рабочий визит главы нашего государства в Россию. В Санкт-Петербурге состоялось заседание Высшего совета ЕАЭС, а также прошла неформальная встреча лидеров стран СНГ, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2025 году Беларусь председательствовала в Евразийском экономическом союзе, также сейчас завершается пятилетний цикл развития ЕАЭС. Потому отдельное внимание в ходе заседания было уделено практичности всех вопросов, вынесенных на уровень лидеров стран. По итогам главы государств подписали ряд документов, в том числе дорожную карту или, как назвал ее Александр Лукашенко, план действий «ЕАЭС 2.0». Вместе с тем Президент обозначил приоритетные направления для работы. Это технологическое развитие и сотрудничество в сельском хозяйстве, укрепление транспортно-логистического потенциала и функционирование внутреннего рынка, цифровая трансформация и гуманитарное взаимодействие. Кроме этого необходимо продолжить активную работу по выстраиванию сети торговых соглашений Союза с третьими странами. Напомним, в нынешнем году такой документ подписан с Объединенными Арабскими Эмиратами, Монголией, накануне в

Санкт-Петербурге документально закрепили сотрудничество с Индонезией.