Сила Союза проявляется в простых и понятных вещах – Лукашенко
Интеграция в рамках Евразийского экономического союза, а также Содружества Независимых Государств. Многоплановое сотрудничество в этих форматах доказало свою состоятельность и будет продолжено. 22 декабря завершился двухдневный рабочий визит главы нашего государства в Россию. В Санкт-Петербурге состоялось заседание Высшего совета ЕАЭС, а также прошла неформальная встреча лидеров стран СНГ, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В 2025 году Беларусь председательствовала в Евразийском экономическом союзе, также сейчас завершается пятилетний цикл развития ЕАЭС. Потому отдельное внимание в ходе заседания было уделено практичности всех вопросов, вынесенных на уровень лидеров стран. По итогам главы государств подписали ряд документов, в том числе дорожную карту или, как назвал ее Александр Лукашенко, план действий «ЕАЭС 2.0».
Вместе с тем Президент обозначил приоритетные направления для работы. Это технологическое развитие и сотрудничество в сельском хозяйстве, укрепление транспортно-логистического потенциала и функционирование внутреннего рынка, цифровая трансформация и гуманитарное взаимодействие. Кроме этого необходимо продолжить активную работу по выстраиванию сети торговых соглашений Союза с третьими странами. Напомним, в нынешнем году такой документ подписан с Объединенными Арабскими Эмиратами, Монголией, накануне в
Санкт-Петербурге документально закрепили сотрудничество с Индонезией.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
По оценочным данным, в 20-24 годах валовый внутренний продукт Союза вырос на 11 %, промышленность – 15 %, сельское хозяйство – 10 % роста. Если уровень безработицы в Союзе в 20-м году составлял почти – 6 %, то в 24-м около – 3 %. В этом году основные экономические показатели ЕАЭС сохраняют положительный тренд. Во всех государствах-членах растет зарплата, продолжает оставаться минимальный уровень безработицы. За 2025 год создана солидная основа для принципиально нового этапа развития евразийской и экономической интеграции.
Сила Союза проявляется в простых и понятных людям вещах: отсутствии очередей на границе, возможности беспрепятственного получения образования и признания документов о квалификации, доступности медицинской помощи и мобильной связи в роуминге, способности без неоправданных ограничений использовать традиционные платежные средства. И здесь нам еще есть над чем работать.
В 2026 году председательство в ЕАЭС перейдет к Казахстану. Касым Жомарт Токаев также принял участие в уже традиционном неформальном саммите лидеров стран СНГ. В ходе встречи подведены итоги совместной работы, намечены планы на будущий год. Также в центре внимания оказались вопросы региональной и глобальной обстановки. Отметим, взгляды на ключевые вопросы у стран Содружества схожи.
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