Заседание Совета глав государств СНГ планируется провести 11 октября в Сочи

В настоящий момент повестка встречи лидеров формируется, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Известно, что ее вопросы коснутся реализации интеграционного потенциала СНГ и углубления партнерства государств-участников объединения.

Новости Беларуси. Заседание Совета глав государств СНГ планируется провести 11 октября. Как ожидается, его примет Сочи. Об этом сообщил председатель Исполкома Содружества Сергей Лебедев.

Сергей Лебедев, председатель исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ:

Я хочу особо отметить, что процесс адаптации в Содружестве Независимых Государств, конечно же, продолжается. И достаточно эффективно. В чем это заключается? В передаче полномочий от высших органов СНГ к более низшим вопросов, которые носят не первостепенное значение.

В Исполкоме СНГ в Минске 30 июня проходит заседание Совета постпредов Содружества. В повестке – 7 вопросов. Среди них – обсуждение итогов заседания нлав Правительств, которое прошло 26 мая в Казани: экономическое взаимодействие, обеспечение транспортной безопасности, а также использование атомной энергии в мирных целях.