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Заседание Совета глав государств СНГ планируется провести 11 октября в Сочи

30 мая 2017 10:45
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Новости Беларуси. Заседание Совета глав государств СНГ планируется провести 11 октября. Как ожидается, его примет Сочи. Об этом сообщил председатель Исполкома Содружества Сергей Лебедев.

В настоящий момент повестка встречи лидеров формируется, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Известно, что ее вопросы коснутся реализации интеграционного потенциала СНГ и углубления партнерства государств-участников объединения.

Заседание Совета глав государств СНГ планируется провести 11 октября в Сочи-1

Сергей Лебедев, председатель исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ:
Я хочу особо отметить, что процесс адаптации в Содружестве Независимых Государств, конечно же, продолжается. И достаточно эффективно. В чем это заключается? В передаче полномочий от высших органов СНГ к более низшим вопросов, которые носят не первостепенное значение.

В Исполкоме СНГ в Минске 30 июня проходит заседание Совета постпредов Содружества. В повестке – 7 вопросов. Среди них – обсуждение итогов заседания нлав Правительств, которое прошло 26 мая в Казани: экономическое взаимодействие, обеспечение транспортной безопасности, а также использование атомной энергии в мирных целях.

# СНГ # Сергей Лебедев

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