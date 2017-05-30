Заседание Совета глав государств СНГ планируется провести 11 октября в Сочи

Новости Беларуси. Заседание Совета глав государств СНГ планируется провести 11 октября. Как ожидается, его примет Сочи. Об этом сообщил председатель Исполкома Содружества Сергей Лебедев.
В настоящий момент повестка встречи лидеров формируется, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Известно, что ее вопросы коснутся реализации интеграционного потенциала СНГ и углубления партнерства государств-участников объединения.
Сергей Лебедев, председатель исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ:
Я хочу особо отметить, что процесс адаптации в Содружестве Независимых Государств, конечно же, продолжается. И достаточно эффективно. В чем это заключается? В передаче полномочий от высших органов СНГ к более низшим вопросов, которые носят не первостепенное значение.
В Исполкоме СНГ в Минске 30 июня проходит заседание Совета постпредов Содружества. В повестке – 7 вопросов. Среди них – обсуждение итогов заседания нлав Правительств, которое прошло 26 мая в Казани: экономическое взаимодействие, обеспечение транспортной безопасности, а также использование атомной энергии в мирных целях.