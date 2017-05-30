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Заседание парламентского комитета центрально-европейской инициативы состоится 30 мая в Минске

30 мая 2017 05:49
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Новости Беларуси. Большая дипломатия в белорусской столице. 30 мая в Минске состоится заседание парламентского комитета центрально-европейской инициативы. Ожидается, что в нем примут участие делегации 12 стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Заседание парламентского комитета центрально-европейской инициативы состоится 30 мая в Минске-1

Главной темой станут вопросы использования интеллектуальных информационных технологий, построения цифровой экономики, развития человеческого капитала и роста наукоемкости товаров. В 2017 году Беларусь впервые приняла на себя председательство ЦЕИ. Всего в программе более 20 мероприятий.

# Беларусь-Евросоюз

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