Новости Беларуси. Планы большого города. Перспективы развития столицы обсудило руководство Мингорисполкома с депутатами всех уровней, представляющих интересы минчан, сообщили в программе «Столдичные подробности» на СТВ. Вопросы работы больниц и поликлиник, строительства третьей ветки метро, развитие промышленности. Эти темы на контроле и у законодателей. Особый интерес у депутатов – к скорректированному генеральному плану Минска.

Василий Панасюк, председатель Минского городского совета депутатов:

Депутаты всех уровней, избранных от Минска, каждый по своему уровню рассматривает тот спектр вопросов по возможности. Если депутаты Горсовета знают проблемы своих округов и у них в недостаточной степени законодательные инициативы, то они обращаются по результатам встречи к депутатам Палаты представителей, к членам Совета Республики помочь решить какую-то проблему, содействуя в законотворчестве в рамках решения проблем жителей города.

Экономика Минска имеет все шансы для ускоренного роста. На законодательном уровне для решения стратегических задач сделана большая работа. А депутаты городского Совета в принятии решений опираются на интересы минчан.