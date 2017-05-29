Прямой эфир

Парламентская делегация Таиланда прибывает в Минск 29 мая

29 мая 2017 06:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Участие в бизнес-форуме и обсуждение вопросов сотрудничества в законодательной сфере. В Минск 29 мая прибывает парламентская делегация Таиланда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Встречи с руководством обеих палат Национального собрания, а также переговоры в правительстве и Министерстве экономики продолжат интенсивный диалог, который ведут страны в последние годы.

Ранее парламентарии договорились об усовершенствовании договорно-правовой базы, в том числе в направлении упрощения визового режима. Королевство Тайланд является одним из важнейших внешнеторговых партнеров Беларуси в регионе Юго-Восточной Азии.

# Беларусь-Таиланд

Другие новости рубрики

Все новости
Время начала уроков, улучшение учебников и задания на ЦТ: какие изменения ждут систему образования в Беларуси
27 мая 2017 18:36

Время начала уроков, улучшение учебников и задания на ЦТ: какие изменения ждут систему образования в Беларуси

Чиновники и бизнесмены провели совместный субботник в Колодищах под Минском
27 мая 2017 12:23

Чиновники и бизнесмены провели совместный субботник в Колодищах под Минском

Начальник главного управления по работе с обращениями граждан Администрации Президента провел прием в Зельвенском районе
27 мая 2017 12:18

Начальник главного управления по работе с обращениями граждан Администрации Президента провел прием в Зельвенском районе