Парламентская делегация Таиланда прибывает в Минск 29 мая

Новости Беларуси. Участие в бизнес-форуме и обсуждение вопросов сотрудничества в законодательной сфере. В Минск 29 мая прибывает парламентская делегация Таиланда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Встречи с руководством обеих палат Национального собрания, а также переговоры в правительстве и Министерстве экономики продолжат интенсивный диалог, который ведут страны в последние годы.

Ранее парламентарии договорились об усовершенствовании договорно-правовой базы, в том числе в направлении упрощения визового режима. Королевство Тайланд является одним из важнейших внешнеторговых партнеров Беларуси в регионе Юго-Восточной Азии.