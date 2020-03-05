Зась: с НАТО пока отношения никак не складываются, хотя соответствующие сигналы и готовность мы обозначаем
Новости Беларуси. В 2020 году в рамках ОДКБ запланировано несколько совместных мероприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Традиционная антинаркотическая операция «Канал», операции по пресечению нелегальной миграции и по противодействию преступлениям в сфере информационных технологий.
Президент Беларуси на встрече с Засем: «Расслабляться сегодня нам не позволяет ни обстановка, ни время»
Предусмотрены также учения. Проведут их, в том числе подразделения МЧС и силы спецназа. Беларусь примет маневры миротворческих сил ОДКБ «Нерушимое братство». На встрече с главой государства обсуждался вопрос повышения эффективности военно-экономического сотрудничества между странами ОДКБ.
Станислав Зась, генеральный секретарь ОДКБ:
Беларусь, конечно, вовлечена очень плотно в деятельность ОДКБ и ощущается поддержка во всех шагах, которые направлены на укрепление этой организации и повышение активности ее работы в интересах всех стран. Что касается сотрудничества с международными организациями, то об этом шел разговор, у нас выстроены хорошие отношения с ООН, с СНГ, с ШОС тоже партнерские и союзные.
С НАТО пока отношения никак не складываются, хотя соответствующие сигналы и готовность мы обозначаем и считаем важным налаживать диалог с этим военно-политическим блоком, т.к. и один блок, и второй все-таки отвечают и занимаются вопросами безопасности в разных регионах. Конечно, надо такие коммуникации налаживать.
С 1 января председательство в ОДКБ перешло к России. Сейчас уточняется время и место проведения саммита Организации Договора о коллективной безопасности.
Как рассказал журналистам Станислав Зась, вероятнее всего, он пройдет в декабре в Москве.