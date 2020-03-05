Президент Беларуси на встрече с Засем: «Расслабляться сегодня нам не позволяет ни обстановка, ни время»

Новости Беларуси. Беларусь заинтересована в интеграции, в том числе в сфере безопасности. Но в рамках любых объединений будет следовать национальным интересам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент отметил это на встрече с генсеком ОДКБ Станиславом Засем. Александр Лукашенко также поинтересовался реализацией инициатив, которые выдвигала наша страна. В частности по сотрудничеству с государствами-партнерами и наблюдателями при ОДКБ.

Главам государств в скором времени предстоит определить страны, которые смогут получить соответствующие статусы. Именно по инициативе Беларуси принято решение о юридическом оформлении партнеров организации, а также наблюдателей при ОДКБ. Наша страна всегда выступала за скорейшее урегулирование военных конфликтов в регионе, за безопасность и мир в зоне ответственности организации. Продолжит придерживаться такой позиции и впредь.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

О чем я хотел сказать здесь публично... Я же наблюдаю, что происходит у нас с главным инегратором, особенно с Беларусью у этого интегратора. Кто бы мог подумать, никто про это просто и думать не мог, особенно мы, люди военные. Хотя с военными в России у нас вообще нет, по-моему, особо таких сложных вопросов. Да я думаю, и не будет.

Понятно, кто там сегодня всю эту музыку заказывает, но тем не менее я все-таки хочу, чтобы ты сам был сориентирован по позиции Беларуси, ты ее хорошо знаешь.

Каждый день сюрпризы преподносят то с одной стороны, то с другой. Мы будем, как и прежде, привержены интеграционным процессам, в том числе и в военной сфере, но при этом будем четко следовать нашим интересам. На эту суперпрагматичную позицию, ты знаешь, кто подталкивает республики, которые находятся вокруг этого интегратора. Поэтому наши интересы должны быть соблюдены. Слава богу, что пока наши интересы абсолютно совпадают с интересами наших соседей, особенно членов Организации Договора о коллективной безопасности. Они совпадают с интересами и России, и других членов ОДКБ да они и не очень-то противоречат интересам Украины – нашей главной южной соседки. По крайней мере, мы делали и будем делать все для того, чтобы в Украине было мирно и спокойно. Это наша позиция, исходящая опять же от менталитета белорусского народа. Мы ее будем придерживаться.