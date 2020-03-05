Александр Лукашенко: Беларусь останется привержена интеграционным процессам, но при четком следовании своим интересам

Новости Беларуси. Беларусь останется привержена интеграционным процессам, но при четком следовании своим интересам. Об этом Александр Лукашенко заявил 5 марта на встрече с генеральным секретарем Организации Договора о коллективной безопасности Станиславом Засем, сообщает БЕЛТА.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Коль выпала такая судьба для Беларуси в этом году возглавлять все интеграционные органы, мы будем делать это достойно. Мы будем, как и прежде, привержены интеграционным процессам, в том числе в военной сфере, но при этом будем четко следовать нашим интересам. На эту суперпрагматичную позицию, ты знаешь, кто подталкивает республики, которые находятся вокруг этого интегратора.

Президент подчеркнул, что интересы Беларуси должны соблюдаться во всех интеграционных объединениях, в том числе в рамках ОДКБ. Пока, по словам главы государства, они абсолютно совпадают с интересами соседних стран и особенно членов организации.

Александр Лукашенко:

Они совпадают с интересами и России, и других членов ОДКБ. Да и не очень-то противоречат интересам Украины – нашей главной южной соседки. По крайней мере, мы делали и будем делать все для того, чтобы в Украине было мирно и спокойно. Это наша позиция, исходящая опять же от менталитета белорусского народа. Мы ее будем придерживаться.

В 2020 году Россия примет саммит ОДКБ. В этой связи Президент поинтересовался повесткой форума, как идет работа по продвижению предложений от Беларуси по развитию организации. Страна, в частности, выступает за укрепление международного авторитета ОДКБ, расширение ее взаимодействия с другими площадками. Этому в том числе может послужить реализация принятого по инициативе Беларуси решения о юридическом оформлении статуса партнера организации, а также наблюдателя при ОДКБ.

«Как продвигаются эти вопросы? Хотелось бы, чтобы мы их решили на очередном саммите», – отметил глава государства.

Президент также спросил у Станислава Зася, как строится работа в секретариате организации.

Александр Лукашенко:

Если нужны какие-то кадровые подвижки, скажи, и я буду инициатором на очередном заседании. Переговорим по этому вопросу с Владимиром Владимировичем, другими президентами, чтобы иметь полную ясность. Если секретариат будет работать, как прежде, так будет работать и Организация Договора о коллективной безопасности. А расслабляться сегодня нам не позволяет ни обстановка, ни время.

Станислав Зась, прежде чем рассказать о работе ОДКБ, поделился впечатлениями от своей первой командировки в родную Беларусь. Он отметил, что бывать на родине в качестве гостя ему очень непривычно.

«Говорю откровенно: тянет в Минск. Еще не свыкся с этими реалиями», – признался генеральный секретарь.