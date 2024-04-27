«Не просто собрание». Эксперты оценивают роль ВНС в развитии государства

Динамичное развитие не только бизнеса, но и в целом всего социально-экономического блока сегодня стало возможным благодаря становлению Беларуси как суверенного и независимого государства. И весомый вклад в этот процесс внесло Всебелорусское народное собрание как консолидирующий институт принятия стратегически важных решений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этот уникальный формат прошел эволюционный путь: от совещательного до конституционного статуса. Такое твердое решение белорусы приняли на республиканском референдуме. Еще на первом собрании была заложена уникальная формула, предложенная Александром Лукашенко: только народ вправе решать свою судьбу. С тех пор это магистральная линия – ориентир не на западных кураторов, а только на собственные интересы.