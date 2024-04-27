«Не просто собрание». Эксперты оценивают роль ВНС в развитии государства

Динамичное развитие не только бизнеса, но и в целом всего социально-экономического блока сегодня стало возможным благодаря становлению Беларуси как суверенного и независимого государства. И весомый вклад в этот процесс внесло Всебелорусское народное собрание как консолидирующий институт принятия стратегически важных решений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Этот уникальный формат прошел эволюционный путь: от совещательного до конституционного статуса. Такое твердое решение белорусы приняли на республиканском референдуме. Еще на первом собрании была заложена уникальная формула, предложенная Александром Лукашенко: только народ вправе решать свою судьбу. С тех пор это магистральная линия – ориентир не на западных кураторов, а только на собственные интересы.
Александр Шатько, общественный деятель:
Мы уже видим, что это собрание – не просто собрание, это рабочий орган в государстве. В этом собрании представлены все категории людей. Не только депутатский корпус, но и руководители предприятий, организаций, общественных структур. То есть это широкое освещение действий Всебелорусского народного собрания, мониторинг ситуации на местах и приведение в соответствие через это собрание дальнейших планов и тактики развития самого государства. И принятие глобальных стратегических решений.
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