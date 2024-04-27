Лукашенко выразил готовность принять Президента ЮАР в Беларуси

Александр Лукашенко выразил готовность принять с визитом в Беларуси Президента Южно-Африканской Республики, чтобы обсудить актуальные вопросы сотрудничества и согласовать совместные планы на будущее, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Об этом глава государства упомянул в своем поздравительном послании по случаю национального праздника Дня свободы в ЮАР. Глава государства отметил, что на протяжении 30 лет Беларусь и Южная Африка поддерживают друг друга на многосторонних площадках, развивают торговлю, промышленную и научную кооперацию. И перспективных направлений для дальнейшего укрепления взаимоотношений между Минском и Преторией немало.