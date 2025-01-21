Запад навязывает своих кандидатов на выборах! Политолог разобрал подноготную БДИПЧ ОБСЕ

Время авторской журналистики. Андрей Лазуткин и его «Занимательная политология» на СТВ.
Время авторской журналистики. Андрей Лазуткин и его «Занимательная политология» на СТВ.
Андрей Лазуткин, политолог:
Когда в бывшие советские страны экспортировали западную модель выборов, оказалось, что она работает плохо. Потому что даже по западным правилам люди иногда могут выбрать не того, кого хочет Запад, а кандидата, которого хотят они. Так выбрали нашего Президента Беларуси в 1994-м. И вокруг процедуры выборов Запад тут же начал создавать дополнительные условия, чтобы оказывать давление и влиять на линейку кандидатов. Одна из таких структур влияния – это БДИПЧ ОБСЕ, расшифровывается как Бюро по правам человека (вот их штаб-квартира в Варшаве), которое работает с 1992 года и якобы оказывает методпомощь странам Восточной Европы. Например, они учат, как писать избирательные законы. Понятно, что отменить выборы они не могут, но обычно давление сводится к тому, что определенную группу граждан они рекомендуют пропустить в парламент или дать им стать кандидатами на выборах президента.
Цинизм в том, что, если люди таких граждан выбирать не хотят, от власти требуют фальсификации результатов в пользу оппозиции. И, конечно, это никакое не наблюдение, а легальное прикрытие для работы разведки. В состав миссии всегда входят не просто дипработники и эксперты-политологи, а сотрудники иностранных спецслужб, особенно США, которым в обычное время невозможно легально работать в Беларуси, потому что в американском посольстве полтора человека.
А так, под видом интервью БДИПЧ они свободно встречались с нашими экспертами, сотрудниками СМИ, оппозиционными деятелями, властями и вели постоянный сбор информации и оценку – но не выборов, а настроений населения и госаппарата; реального потенциала оппозиции.
А поскольку давить надо в процессе подготовки выборов (хотя бы за год), а не после, уже на этапе сбора информации ОБСЕ сливала свои намерения, что выборы они, скорее всего, не признают, если власть не пойдет на какие-то уступки. И если продвинуть кандидата – это были скрытые, неформальные пожелания, то в открытой части все годы они требовали одного – это дать больше полномочий политпартиями, чтобы выборы проходили по партийными списками.
Считалось, что это будет толчком к развитию оппозиции, повысится роль парламента, а у западной разведки появятся новые точки входа в госаппарат. Депутат, его помощники, депутатские запросы, которым нельзя отказать, допуск к документам ДСП – конечно, это желанная позиция для любой разведки. Поэтому отчет о том, как в Беларуси плохо с демократией, всегда писался заранее, до выборов. А уже в период агитации и голосования просто собиралась фактура. Но сложность в том, что миссия ранее состояла из 10 сотрудников, а участков в стране около 7 000. И даже если бы БДИПЧ с утра до ночи ездили по республике, их наблюдение все равно бы ничего не отражало.
Подробности в видео.