Запад навязывает своих кандидатов на выборах! Политолог разобрал подноготную БДИПЧ ОБСЕ

Время авторской журналистики. Андрей Лазуткин и его «Занимательная политология» на СТВ.

Андрей Лазуткин, политолог:

Когда в бывшие советские страны экспортировали западную модель выборов, оказалось, что она работает плохо. Потому что даже по западным правилам люди иногда могут выбрать не того, кого хочет Запад, а кандидата, которого хотят они. Так выбрали нашего Президента Беларуси в 1994-м. И вокруг процедуры выборов Запад тут же начал создавать дополнительные условия, чтобы оказывать давление и влиять на линейку кандидатов. Одна из таких структур влияния – это БДИПЧ ОБСЕ, расшифровывается как Бюро по правам человека (вот их штаб-квартира в Варшаве), которое работает с 1992 года и якобы оказывает методпомощь странам Восточной Европы. Например, они учат, как писать избирательные законы. Понятно, что отменить выборы они не могут, но обычно давление сводится к тому, что определенную группу граждан они рекомендуют пропустить в парламент или дать им стать кандидатами на выборах президента.

Цинизм в том, что, если люди таких граждан выбирать не хотят, от власти требуют фальсификации результатов в пользу оппозиции. И, конечно, это никакое не наблюдение, а легальное прикрытие для работы разведки. В состав миссии всегда входят не просто дипработники и эксперты-политологи, а сотрудники иностранных спецслужб, особенно США, которым в обычное время невозможно легально работать в Беларуси, потому что в американском посольстве полтора человека. А так, под видом интервью БДИПЧ они свободно встречались с нашими экспертами, сотрудниками СМИ, оппозиционными деятелями, властями и вели постоянный сбор информации и оценку – но не выборов, а настроений населения и госаппарата; реального потенциала оппозиции.