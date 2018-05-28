Зампредседателя КНР Ван Цишань с официальным визитом в Беларуси. Какие темы обсудят на переговорах?

Новости Беларуси. Очередной шаг в развитии и углублении отношений между Беларусью и Китаем. В нашей стране с официальным визитом – заместитель председателя Китайской Народной Республики Ван Цишань, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Высокого гостя в Национальном аэропорту «Минск» встречал лично премьер-министр нашей страны. Такое внимание обусловлено статусом высокопоставленного чиновника. Ван Цишань – второе лицо в КНР.

Передовые технологии завтрашнего дня. На что обратил внимание зампредседателя КНР, посещая «Великий камень»?

Отметим, для него посещение Беларуси стало первым с момента избрания на новую должность. И, как ожидается, этот визит станет дополнительным стимулом для дальнейшего развития стратегического сотрудничества двух стран.

Программа пребывания весьма насыщенна. Запланированы переговоры с руководством нашей страны. В центре внимания весь спектр двусторонних отношений – от экономики до культуры.

Уже накануне, 27 мая, Ван Цишань ознакомился с работой китайско-белорусского индустриального парка. И поделился своим видением перспектив «Великого камня» на ближайшие годы.