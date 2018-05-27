Передовые технологии завтрашнего дня. На что обратил внимание зампредседателя КНР, посещая «Великий камень»?

Новости Беларуси. На неделе Минск принимал не только высоких гостей – участников «Минского диалога», сообщили в программе «Неделя» на СТВ. 27 мая в белорусскую столицу прибыл заместитель председателя Китайской Народной Республики Ван Цишань.

Программа визита насыщенная. Подробности – у Евгения Горина.

Евгений Горин, корреспондент СТВ:

Вот таких сервисных роботов будут производить в «Великом камне». В планах оснастить их искусственным интеллектом. Один из резидентов китайско-белорусского технопарка как раз и занимается этой задачей. Для Ван Цишаня «Великий камень» – это первая точка, которую он посетил в Беларуси сразу после аэропорта. Учитывая, что это второе лицо в КНР – сигнал легко читаемый. В инициативе «Один пояс и один путь» технопарк под Минском должен стать жемчужиной, определяющей успешность проекта.

Передовые технологии не только сегодняшнего, но и завтрашнего дня. То есть приставки нано-, кибер-, крипто – это всё как раз в контексте «Великого камня». Здесь и противопожарные роботы, и ключевые элементы так называемого «Воздушного шелкового пути».

Уже в первые минуты визита китайского гостя в «Великий камень» были сделаны предложения по развитию парка. Создать особый торговый режим «Великого камня» с КНР, «зеленый коридор» на пути следования товаров из Китая в Европу. Чтобы всё происходило на за две недели, а за четыре дня. И развивать межрегиональное сотрудничество – создать субпарк какой-нибудь китайской провинции.

Александр Ярошенко, глава администрации индустриального парка «Великий камень»:

Это самый крупный проект Китайской Народной Республики за рубежом. Если здесь придет какая-то крепкая провинция и сделает образцом, эталоном свой субпарк (хорошо, если бы было несколько таких субпарков), для нас это было очень знаково. Межрегиональное сотрудничество – это то, о чем три года назад (12 мая), посещая наш парк, говорил Си Цзиньпин. Это краеугольный камень взаимоотношений Республики Беларусь и Китайской Народной Республики. Недавно в состав учредителей «Великого камня» к Беларуси и Китаю присоединилась и немецкая сторона. Компания, владеющая крупнейшим речным портом Европы, – «Дуйсбург». Кстати, это конечная точка сухопутного маршрута возрождаемого «Шелкового пути». «Великий камень» на нем – узловая платформа.

Инвесторов в технопарке под Минском ждет налоговый рай. Не надо платить за землю, недвижимость. На 10 лет освобождение от налога на прибыль. Если в 2016 году в «Великом камне» было 8 резидентов, то сейчас их уже 35. Планы на 2019 год – 70-100 компаний и более 2 млрд долларов инвестиций. Плюс создание 6 тысяч рабочих мест. После технопарка китайский гость с удовольствием прогулялся по Лошицкому парку.